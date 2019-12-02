شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: حصّلنا 56 مليون جنيه قيمة غرامات في يوم واحد فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الاثنين، إن قطاع النقل المصري ينقصه الثقة بالنفس خاصة أن أية مشكلة أو حادث يتم إلقاء الفشل على المسؤولين، وأنه يجب التصنيف حسب السبب الطبيعي لذلك دون مبالغة سواء كان إهمال شخصي، أو مؤسسي، أو وزاري، وغيره، مؤكدًا على دور الوزارة في دعم هيئة السكة الحديد لاستعادة ثقتها لدى الشعب المصري، لافتا إلى أن نقص عدد المهندسين بوزارة النقل هو أحد المشكلات، التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي، وأن الخطة، التي وضعتها الوزارة في ذلك الصدد تتمثل في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها ودعمهم بعنصر الثقة وعمل إعادة هيكلة كذلك التوجه لتوفير اعتمادات مالية من تطبيق غرامات ارتكاب المخالفات وركوب القطارات دون تذاكر ومنظومة الإعلانات والمحافظة على البنية التحتية للهيئة من خلال أعمال الصيانة والتحديث المستمر.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح مؤتمر النقل ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات، أنه حدد نقاط القوة لتنميتها والاستفادة من إيجابياتها على مدار 9 أشهر منذ توليه الوزارة، مشددًا على دور وزارته في دعم عملية التنمية المستدامة للمجتمع بالمشاركة في تنمية قطاعات التجارة والصناعة والبترول والصحة والبناء وغيرها،

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ونوه إلى انتخاب مصر كعضو بالمنظمة البحرية العالمية وهي المنظمة المنوطة بكافة أمور النقل البحري من وضع التشريعات وسلامة النقل والحفاظ على الطرق واتخاذ القرارات بجانب التفتيش على السفن، حيث حصلت مصر على 132 صوتًا من أصل 165 صوتًا، وتأتي مصر بعد فوزها بتلك العضوية في المرتبة C والتي تضم 20 دولة في الترتيب الحادي عشر، ويسبقها 20 دولة أخرى في في الفئتين A ،B، مؤكدًا على طموح قطاع النقل في الارتقاء بالترتيب تدريجيًا حتى يصل لترتيب الفئة الأولى A مشيدًا بدعم الدول العربية والأفريقية للتصويت لمصر خلال الانتخابات.

وأكد وزير النقل على أن دور شركات القطاع الخاص يتمحور من خلال وضع خطة يتم بناؤها على إمكانيات فعلية ومهام مطلوبة وحل المشكلات وصياغة ذلك في خطة مبدئية، وأن الفرص المتاحة تقوم على 3 أنواع للخطط وهي عاجلة،متوسطة المدى، سريعة المدى، وكشف الوزير عن العدد الحقيقي التي تمتلكه السكة الحديد الذي لا يتجاوز 400 قطار، بخلاف الشائع وهو 800 قطار، مشيرا إلى أن القطارات تنقل ما بين 800 إلى900 ألف مواطن يوميًا، وأن 90% من التشغيل الفعلي للقطارات يستطيع القضاء على كل مشكلات السكة الحديد، وأن الهيئة تستهدف نقل مليون مواطن يوميًا.

وأعلن الوزير استقبال مصر، الخميس المقبل، 10 جرارات من أمريكا مقابل 440 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن آخر جرارات دخلت مصر من الخارج ترجع إلى عام 1978، وأنه يتابع يوميًا إيرادات غرامات قطاع النقل المختلفة، التي يتم تحصيلها، لافتاً إلى أنه تم تحصيل 56 مليون جنيه أمس الأحد فقط، منهم 7 مليون جنيه من غرامات السكة الحديد ومثلهم من مترو الأنفاق.