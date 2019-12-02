شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس بنك التعمير والإسكان لظروف خاصة.. ومجلس الإدارة يقبلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك التعمير والإسكان، تقديم فتحى السباعي، رئيس مجلس الادارة، تقديم استقالته من مجلس إدارة البنك لظروف خاصة.

وأفاد بيان للبنك، مساء الاثنين، بقبول الاستقالة من جانب المجلس، وتحمل السباعي مسؤولية رئاسة البنك طوال 16 عامًا منذ 2003 وحى الآن.

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ووجّه مجلس الإدارة الشكر لرئيس البنك المستقيل على مجهوداته التي قدمها من دعم لبنك التعمير والإسكان من حيث اتساع شبكة فروعه على مستوى مصر، وارتفاع أرباحه على مستوى القطاع المصرفي.

كما ساهم فتحى السباعي في زيادة رأس مال البنك عدة مرات، وقام بإنشاء وتطوير عدة شركات شقيقة وتابعة للبنك وساعد في تطوير ودعم نشاط التمويل العقاري بالبنك وعلى مستوى مصر حتى حصل البنك على جائزة المركز الأول للتمويل العقاري على مستوى الشرق الأوسط أكثر من 3 مرات.

وبذل السباعى جهدا كبيرا حسب البيان من أجل مواكبة الاحتياجات والطموحات التي انتظرها مساهمو البنك والعاملون به.

وأعرب المجلس عن أمنياته لفتحى السباعى بالتوفيق في جميع خطواته المقبلة وحياته العملية.