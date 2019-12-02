شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القائم بالأعمال الجديد في السفارة السودانية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل القاهرة مساء الاثنين، الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ، وذلك لتولي مهامه قائمًا بأعمال سفارة السودان بمصر، وكان في استقباله بالمطار المستشار أمل سليمان وطاقم السفارة.

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وقال «إبراهيم»، في تصريح، إنه وفي عهد الحرية والسلام والعدالة وبلادنا تمر بهذه الظروف الاستثنائية من ترتيب للبيت من الداخل وإستنهاض الهمم للبناء للحاق بركب الأمم المتقدمة، تواجهنا تحديات جسام على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها من التحديات التي سنعمل في سفارة السودان بالقاهرة بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو لها أمتنا وشعبنا الأبي مفجر ثورة ديسمبر إبريل المجيدة التي نستظل هذه الأيام بذكراها الأولى.

وأضاف القائم بالأعمال السوداني أننا نسأل الله أن نكون على قدر التحدي وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل خدمة بلادنا وشعبها الكريم، خاصة الجالية السودانية الكريمة الموجودة بجمهورية مصر العربية، وأن نعمل جميعا لتطوير العلاقات الأزلية بين السودان ومصر.

جدير بالذكر أن الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ عمل بسفارات السودان في كل من الرياض، أبوجا، القاهرة، ثم القنصلية العامة للسودان بإسطنبول، ثم عاد مرة أخرى للعمل بسفارة السودان بالقاهرة قائما بأعمال السفارة.