شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية: الرئيس السيسي كلفنا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد موسى نائب محافظة المنوفية، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنواب المحافظين الجدد بعد قسم اليمين الدستورية، كانت مركّزة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والاهتمام بالنظافة وتعظيم الموارد الخاصة بالمحافظة.

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وأضاف «موسى» خلال مداخلة هاتفية، أن منظومة النجاح في الدولة ترتكز على 3 أضلاع، وهي الحكومة وضرورة تحررها من البيروقراطية، والمجتمع الأهلي والمدني الذي يقع عليه دور كبير في التنمية.

وتابع أن ثالث أضلاع منظومة نجاح العمل في الدولة، القطاع الخاص الذي يعظم الفرص الاستثمارية ويخلق فرص توظيف في المحافظات.

وأكد أن جهود القطاع المدني تتضمن حشد جهود تطوعية، والعمل على تغيير سلوك المواطنين، وشنّ حملات توعية.