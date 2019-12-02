شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: نواب المحافظين سيتعاونون مع المجتمع المدني لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التقى مع نواب المحافظين الذين تم تعيينهم مؤخرًا والبالغ عددهم 23 نائبًا، وأعرب الوزير للنواب الجدد عن ثقة القيادة السياسية في اختيارهم.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية، أن اللواء محمود شعراوي، أن اختيار نواب المحافظين كان دليلا على أن الدولة المصرية لديها توجه لتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة.

ونوه متحدث التنمية المحلية إلى أن وزير التنمية المحلية طلب من النواب الجدد للمحافظين، التواجد بين المواطنين في الشوارع لحل مشاكلهم على الأرض، كما تناول معهم الوزير عدد من الموضوعات التي كلّف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأكد قاسم أن النواب لهم صلاحيات واضحة وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع أدوار محددة لنواب المحافظين.

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية أن الوزير شدّد على النواب الجدد، ضرورة متابعة دورهم على الأرض، والعمل على تنفيذ العملية التنموية والخطة الاستثمارية بالتعاون مع باقي العاملين في الإدارة المحلية.

وأردف قاسم أن الوزير خلال اجتماعه مع نواب المحافظين الجدد طالبهم بأهمية أن يعرفوا على المزايا النسبية والتنافسية في المحافظات لأنها تدعم الاقتصاد المحلي وفقا لاستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة

واستطرد قاسم أن الوزير وجه النواب بالتعاون مع المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والعمل على ملف القمامة والاهتمام بنظافة المحافظات.