شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "رسوم الأطفال كمُلهِمْ لتصميم شخصيات كارتونية" بفنون جميلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض الفنانة الدكتورة ثريا محمد صبيح، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب بكلية الفنون الجميلة بالزمالك بعنوان "رسوم الأطفال كمُلهِمْ لتصميم شخصيات كارتونية". جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين.



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة ثريا صبيح

حضر حفل افتتاح معرض الفنانة الدكتورة ثريا صبيح الدكتور عمرو سامى، أستاذ فنون الكتاب ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور أشرف عبد الفتاح، أستاذ الرسوم المتحركة والوكيل السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز الجندى، والدكتور محمد غالب الأساتذة بقسم الجرافيك، والدكتورة مها فريد، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة، وتم افتتاح المعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، ويستمر المعرض حتى 7 ديسمبر الحالى.



عمل فنى للدكتورة ثريا صبيح

وجاء فى البيان الصحفى أنه تتميز رسوم الطفل بالبساطة، خاصة فى السن من 4 إلى 7 سنوات، ومن هنا جاءت فكرة المعرض للفنانة الدكتورة ثريا صبيح، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة بفنون جميلة الزمالك، حيث صممت شخصيات كارتونية متأثرة ببعض رسوم الأطفال فى سن من 4 إلى 7 سنوات، تحافظ فيها على البساطة والخيال التى رسم بها الطفل رسوماته، وفى نفس الوقت تم التطوير من الفنانة بخطوطها، لتعكس شخصيتها، حيث استلهمت أعمالها من أفكار الطفل ليتقبلها.

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جانب من الحضور بمعرض الدكتورة ثريا صبيح

جدير بالذكر أن الدكتورة الفنانة ثريا محمد محمود صبيح، الأستاذ المساعد بشعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حصلت على الدكتوراه فى فلسفة الفنون بعنوان "رؤية فنية ابتكارية لبناء شخصية كارتونية للطفل باستخدام البرامج ثلاثية الأبعاد" عام 2008.



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة ثريا صبيح

يُذكر أيضاً أنه يتم تنظيم معرض الفنانة الدكتورة ثريا صبيح، الأستاذ المساعد بشعبة الرسوم المتحركة بقسم الجرافيك بفنون جميلة الزمالك، ضمن جهود كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لدعم الباحثين والموهوبين، ونشر الوعى الفنى والعلمى، وفى إطار نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع بالكلية.



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة ثريا صبيح



عمل فنى للدكتورة ثريا صبيح



