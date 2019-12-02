شكرا لقرائتكم خبر عن برج القاهرة .. تعرف على قصة وتكلفة بناؤه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنه يعد واحداً من أهم الأماكن السياحية فى مصر، إلا أن كثيرا من المصريين، لا سيما فئة الشباب لا تعرف متى بنى برج القاهرة أو تكلفة بناؤه، وهو ما نرصده فى السطور التالية.

قصة بناء برج القاهرة

برج القاهرة تم بناؤه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بتكلفة 6 ملايين جنيه مصرى وقتها كانت الولايات المتحدة قد أعطتها لمصر بهدف التأثير على موقفها المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى.

وعن هذا يقول المؤرخ العسكرى جمال حماد: عندما تم بناء البرج كان له اسمان فالأمريكان أطلقوا عليه «شوكة عبد الناصر»، أما المصريون فقد أطلقوا عليه اسم «وقف روزفلت» كدليل على صمود مصر أمام الولايات المتحدة وتمسكه بالعلاقات مع الجزائر، لم يكن أطول برج في العالم فى ذلك الوقت ولكن يأتى بعد برج أيفل .

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تم تجديد برج القاهرة فى عمل استمر حوالى سنتين من 2006 حتى 2008 وذلك من قبل شركة المقاولون العرب المصرية، وكلفت عملية الترميم والإصلاح حوالى 15 مليون جنيه وهى تتضمن معالجة وترميم خرسانة البرج، وإضافة عدد 3 أدوار هياكل معدنيه أسفل البرج المطعم ببدن البرج ودور أخر أعلى المدخل الرئيسى مباشرة وأنشاء سلم للطوارئ ومصعد للزائرين وتطوير مدخل البرج وكذا تشطيب واجهات البرج، وإضافة إضاءة خارجية جديدة.