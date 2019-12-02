أخبار مصر

تعليم القاهرة تعلن فوز طلاب من ذوى القدرات بذهبية بطولة أفريقيا للبوتشى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن فوز طلاب من ذوى القدرات بذهبية بطولة أفريقيا للبوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبده، مدير عام إدارة السيدة زينب بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة، إنه حصد طلاب من أبناء الإدارة من ذوى الاحتياجات الخاصة على مراكز متقدمة فى البطولة العربية الأفريقية للعبة البوتشى بتونس 2019 حيث شارك منتخب مصر بـ" 4 لاعبين  في البطولة.

 

وأوضح خالد عبده، أنه فاز الطلاب، عبد الرحمن أحمد سعد بالصف الثالث الثانوي مدرسة جنة الأطفال بالمركز الأول BC2 وحصوله على الميدالية الذهبية، وإسلام عمرو بالصف الأول الثانوي مدرسة جنة الأطفال بالمركز الرابع BC3 على الدول الإفريقية والعربية المشاركة فى البطولة، موضحا أن البطولة تابعة للاتحاد المصري للاعبين ذو الشلل الدماغى تحت قيادة المدير الفنى الدكتور محمد محمود بيومي المدرس بمدرسة جنة الأطفال التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.

 

Advertisements
WhatsApp Image 2019-12-02 at 8.19.24 PM

 

WhatsApp Image 2019-12-02 at 8.19.23 PM

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن فوز طلاب من ذوى القدرات بذهبية بطولة أفريقيا للبوتشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا