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شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن فوز طلاب من ذوى القدرات بذهبية بطولة أفريقيا للبوتشى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح خالد عبده، أنه فاز الطلاب، عبد الرحمن أحمد سعد بالصف الثالث الثانوي مدرسة جنة الأطفال بالمركز الأول BC2 وحصوله على الميدالية الذهبية، وإسلام عمرو بالصف الأول الثانوي مدرسة جنة الأطفال بالمركز الرابع BC3 على الدول الإفريقية والعربية المشاركة فى البطولة، موضحا أن البطولة تابعة للاتحاد المصري للاعبين ذو الشلل الدماغى تحت قيادة المدير الفنى الدكتور محمد محمود بيومي المدرس بمدرسة جنة الأطفال التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.
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