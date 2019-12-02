شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الحكومة و12 وزيرا يشاركون فى الاحتفال الوطنى الإماراتى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، الاحتفال بالذكرى الـ48 للعيد الوطنى الإماراتى والذى يصادف 2 ديسمبر من كل عام.

وفى قاعة الاحتفال، دوت الأغانى الوطنية الاماراتية أرجاء القاعة والتى حملت كلماتها ذكريات الاتحاد وشجاعة الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة فى وضع أسس اتحاد الإمارات السبع.

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وكان المهندس جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ومريم الكعبى حرم السفير الإماراتى فى مصر، وصالح السعدى،المستشار الإعلامى لسفارة الإمارات، فى مقدمة مستقبلى ضيوف الحفل الوطنى الإماراتى.

حضر الحفل أكثر رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وأكثر من 12 وزيرا بالدولة. فضلا عن نخبة الدبلوماسيين العرب والأجانب، والفنانون والاعلاميون والصحفيون ورجال الفكر والثقافة والازهر الشريف.