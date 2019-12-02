شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» تستعين بـ«لوادر وعمال بتروجيت» لإزالة حشائش ومخلفات «حرم الطابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعانت منطقة آثار الإسكندريه والساحل الشمالي بلوادر وعمال شركة بتروجيت لإزالة الحشائش والأعشاب والمخلفات من حول حرم موقع الطابية الحمراء الأثرية، والتي تقع بالكيلو ٢٥ طريق الإسكندرية/ رشيد، والمسجلة بالقرار رقم ١٥٥ لسنة ١٩٨٨ اليوم الإثنين .

بدوره قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، أن مفتشي آثار شرق الإسكندرية قاموا بالتنسيق مع شركة بتروجيت لإزالة كافة الحشائش والأعشاب والمخلفات حول حرم الطابية الأثرية، فيما وفرت الشركة كافة المعدات اللازمة والعمال المختصين بها لإزالة الحشائش لإظهار الطابية بالمظهر الحضاري اللائق .

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وأعرب «متولي» عن شكره لشركة بتروجيت على تعاونها لإظهار بانوراما الأثر والتعاون مع المنطقة الأثرية إيمانا من الشركة بأهمية الآثار التاريخية والحضارية.

ولفت إلى أن تاريخ الطابية الحمراء يعود إلى عصر محمد على باشا في بداية القرن ١٩ الميلادي، حيث تعتبر الطابية الحمراء أحد الطوابي التي تحمي سواحل الشواطئ المصرية وقد سميت الطابية الحمراء بهذا الأسم نظرا لوجود كمية كبيرة من الشقف الحمراء بها.

وأشار إلى أن المنطقة كانت قد أزالت تعدى سابق على حرم الطابية عبارة عن لافتة ضخمة تم تركيبها في حرم الطابية الأثرية وقامت المنطقة بالتعاون مع شركة بتروجيت لإزالة اللافتة.