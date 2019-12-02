شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «علوم الإسكندرية»: الانتهاء من الرسومات الهندسية للمبنى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أمانى عبدالحميد، عميد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، أن المركز الهندسى في كلية الهندسة بالجامعة أنهى الدراسات الفنية والرسومات الهندسية لمشروع انشاء مبنى جديد للكلية بديلاً عن المبنى المتهدم بفرع الكلية في طريق الحرية تمهيداً لبدء الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع مشيرة إلى أنه جرى مساواة المبنى بالارض ورفع جميع الانقاض والتى استمرت الاعمال به لمدة 3 شهور مضت.

وأوضحت «عبدالحميد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الرسومات الهندسية للمبنى الجديد تضمنت انشاء مبنى على كافة المسطح القديم بعد مراعاة حرم للكلية فضلا عن انشاء قاعة مؤتمرات كبيرة لافتة إلى أن هناك خطة لإنشاء مبنى جديد على أعلى مستوى بطراز معمارى فريد يتماثل مع المبنى الرئيسى لكلية الهندسة.

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وأشارت إلى أن كلية العلوم مقسمة على 4 مواقع داخل المدينة وان مبنى طريق الحرية احد هذة الافرع حيث جرى تكليف المركز الهندسى في كلية الهندسى باعداد الدراسات الفنية والرسومات الهندسية للمبانى الجديدة وفقا للمعايير والاشتراطات اللازمة لضمان جودة التعليم مشيرة إلى أن المبانى الجديدة تضمنت 4 مبانٍ تعليمية وروعى في التصميمات كافة المتطلبات للعملية التعليمية من مدرجات وفصول ومعامل دراسية وبحثية ومكتبات وتوفير مساحة خضراء واستراحات للطلاب .

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب أن وزارة التخطيط وافقت رسمياً على تخصيص اعتماد مالى قدره 380 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2019- 2020 و2020 – 2021 لانشاء مبنى جديد لكلية العلوم فرع محرم بك بطريق الحرية وتم وصول الدفعة الاولى المقدمة للتعاقد وقدرها 75 مليون جنية وذلك بناءا على طلب احاطة قدمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بهذا الشأن .

وأضاف «عامر» أن المبنى القديم لكلية العلوم لم تمتد اليه يد التطوير منذ انشائه في عام 1942 وكانت كلية العلوم من أولى كليات الجامعة.