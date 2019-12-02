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نقيب الفلاحين يعلن حقيقة تراجع الحكومه عن شراء محصول القمح من المزارعين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنه يتوقع إنتاجيه عاليه من الأقماح هذا الموسم.

وأضاف، «أبوصدام» في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومه تهتم اهتمام كبير بزراعة القمح لأنه محصول أساسي نحتاج منه سنويا نحو16 مليون طن للاستهلاك المحلي، حيث تستهلك الحكومه نحو10 مليون طن قمح سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

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وتابع الحكومة تنوي شراء الأقماح من المزارعين بأسعار عادلة، مؤكدا التزامها بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي وأن الدولة حريصه على شراء القمح من المزارعين بأسعار تحقق هامش ربح مناسب لهم وأن القول بنية الحكومه عدم شراء الأقماح هو قول كاذب وإشاعه لا أساس لها من الصحه.

وأشار «أبوصدام»، إلى أن المزراعين زرعوا حتى الآن وبداية من10 نوفمبر نحو 3.2 مليون فدان من الأقماح ذات الإنتاجيه العالية، متوقعا انتاجيه تزيد عن 9 مليون طن.

ولفت إلى أن الحكومة في إطار حرصها على النهوض بزراعة القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وفرت تقاوي الأقماح بكميات كبيرة، متابعه تسليم التقاوي المعتمده للمزارعين.

وفي هذا الصدد تم ضبط كميات من التقاوي تباع بأعلى من السعر المعتمد والمقرر من الوزارة، كما تم ضبط تقاوي أقماح غير معتمده تباع في عبوات باسم الإدارة المركزيه لإنتاج التقاوي على أنها أقماح من الوزارة.

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