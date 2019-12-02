شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الإمارات باليوم الوطنى الـ48 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطنى الـ48 لتأسيس دولة الاتحاد. وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار».

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