شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: حكماء المهنة أكدوا ضرورة التواصل بين النقابة ووزارة الصحة لحل أزمة التكليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن دعوتها لعدد من حكماء المهنة لمناقشة الحلول الممكنة حول موضوع نظام التكليف الذي أقرته وزارة الصحة على دفعة سبتمبر 2019، دون الرجوع إلى نقابة الأطباء، وأكد الحضور ضرورة تنظيم لقاء بين وزيرة الصحة، ونقابة الأطباء كممثل عن أطباء التكليف، لتقريب وجهات النظر.

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واستقبل الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بحضور بعض أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية، الدكتور عبدالجليل مصطفى، الأستاذ المتفرغ بقصر العيني، والدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور محمد أبوالغار، الاستاذ المتفرغ بقصر العيني، والدكتور عبدالمنعم عبيد، الأستاذ المتفرغ بقصر العيني، والدكتور أشرف زكى، الاستاذ بمعهد القلب، في محاولة للخروج من أزمة التكليف، وإيجاد حل لمشكلة نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من وزارة الصحة دون استشارة أو الاستنارة برأي أهل الاختصاص والمعنيين بالأمر وهم الأطباء ونقابتهم، وحضر اللقاء البرلماني الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، والدكتور منصور كباش نقيب أطباء أسوان.

وأكد الحاضرون على أهمية تطوير المنظومة الصحية بكاملها، وأهمية توفير فرص للدراسات العليا، والتدريب لجميع الخريجين كما أكدوا على ضرورة التواصل بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء فيما يخص الأطباء والمنظومة الصحية، وشددوا على أهمية عقد لقاءات دورية بين النقابة وأعضاء لجنتي الصحة التعليم بمجلس النواب لمناقشة كيفية الدفع بالمنظومة الصحية للأمام ومناقشة كيفية تلبية حقوق الأطباء المشروعة.

وأوضح الحضور عدم إمكانية الحكم على النظام الجديد الذي تنوى وزارة الصحة تطبيقه على أطباء التكليف الجديد نظراً لعدم وجود أي مستند مكتوب يوضح تفاصيله، وقرروا ندب الدكتور مجدي مرشد، والدكتور منصور الكباش، لعقد لقاء عاجل يجمع وزيرة الصحة مع وفد نقابي وبعض ممثلي شباب الأطباء ويحضره بعض حكماء مهنة الطب لوضع حلول للمشكلة القائمة لأطباء التكليف.