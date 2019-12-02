شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع من لديه ميول انتحارية.. «الصحة النفسية» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الامانة العامة تعلن مجدداً عن الخدمات التي تقدمها لمواجهة أفكار الانتحار بين المواطنين خصوصاً فئة الشباب والمراهقين، وأنها تتلقى مكالمات الجمهور عبر الخط الساخن 08008880700 و0220816831؛ وتقدم الاستشارات النفسية لمواجهة الاضطرابات النفسية وما تسببه من مضاعفات أخطرها ظاهرة الانتحار، حيث يقوم أطباء نفسيون بالرد على استشارات واستفسارات المواطنين حيث يكون تلقى المكالمات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا تمهيدا لامتداد الخدمة ٢٤ ساعة يوميا.

وأضافت أنه في ضوء ما تشهده صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية من تعدد حالات الانتحار في الفترة الاخيرة، فإن مستشفيات الأمانة تقدم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خدمات العلاج النفسى بالمجان عبر ١٩ مستشفى ومركزا منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتابعت: «تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية بتنظيم حملات توعية بالاضطرابات النفسية ومن بينها أمراض الاكتئاب والقلق والتوتر والفصام والذى قد يؤدى في مرحلة متقدمة إلى الانتحار إذا لم يخضع المريض للعلاج، كما تقوم الأمانة بحملات التوعية بالمرض النفسى وكيفية التعامل مع المريض النفسى وكيفية الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية عن طريق الأسرة والمقربين».

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وأضافت أمين عام الصحة النفسية أن مستشفيات الأمانة قام بتدريب أطباء الأسرة العاملين في منظومة التأمين الصحي على كيفية اكتشاف ومتابعة الاضطرابات النفسية ونظام الإحالة إلى الإخصائيين النفسيين بمستشفيات الأمانة المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية.

وأكدت الأمانة العامة للصحة النفسية أنها تقوم ضمن خطط التوعية ضد إيذاء الذات، على الاحتياطات الآتية إذا ما كان أحد المقربين لديه أفكار أو ميول للانتحار،

في هذه الحالة يجب على الأسرة التعامل بشكل هادئ مع المريض والتأكد من توجيهه لأحد المتخصصين، مع الحرص على عدم إنكار أفكار الانتحار أو الاستخفاف بها.

ويجب التنويه أنه من الصعب التنبؤ دائمًا بالتوقيت الذي يفكر فيه الشخص في الانتحار، ولكن هناك بعض العلامات التي تبين جدية الرغبة في الانتحار مثل التحدث عن الانتحار أو الاحتفاظ ببعض وسائل الانتحار. أو الانسحاب من التواصل الاجتماعي مع المحيطين، أو الرغبة في العزلة أو الشعور باليأس بشأن موقف ما.

وتهيب الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بكل مواطن إذا كان هناك شخص يتحدث عن الأفكار الانتحارية، وحاول أو لم يحاول بعد الانتحار؛ فعلى المقربين ألا يكتفوا بالتعامل مع الأمر وحدهم ولكن أن يحاولوا التواصل مع أحد المتخصصين أو الاتصال بالخط الساخن للاستشارات النفسيةعلى الأرقام التالية:

08008880700 و0220816831

ومن الجدير بالذكر أن الأمانة تشارك في حملة إزالة وصمة المرض النفسي التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لإحجام المرضى عن اللجوء للعلاج. كما تناشد وسائل الإعلام المختلفة وصناع الدراما بإعادة النظر في الصورة التي يظهر بها المريض النفسي والطبيب النفسي في الأعمال الفنية وتطالبهم بالمشاركة في إزالة الوصمة والتركيز على معاناة المريض وقابلية الأمراض النفسية للعلاج والشفاء في أحيان كثيرة، بدلا من التركيز على السخرية منهم وبدلا من توجيههم للتعامل مع الدجل والخرافات.