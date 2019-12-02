شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تحصد جائزتين فى حفل BeaWorld لأهم الأحداث الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت شركة سينرجي جائزتين فى حفل توزيع جوائز BeaWorld لأهم الأحداث الرياضية والأكثر ابداع على مستوى العالم، والتى عقدت في ميلان بشهر نوفمبر . وكانت الجائزتان على مراسم افتتاح وختام بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، و خلال الاحتفالات عرض أول فيديو كامل 360 درجة لرسم خرائط وفيديوهات مرئيه يقيم لأول مرة فى احتفالات خاصة بكرة القدم. Advertisements والجائزتان هما، المركز الثاني فى وWorld Sports Eventsجائزة People’s Choice

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