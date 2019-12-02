شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يدعو الأمم المتحدة إلى سحب اعترافها بحكومة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن البرلمان الليبى دعا الأمم المتحدة إلى سحب اعترافها بحكومة طرابلس ، وندد البرلمان الليبي بحسب خطاب موجه للأمم المتحدة بالاتفاق الذي وقعه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي ، واصفا هذا الاتفاق بأنه انتهاك فادح لأمن وسيادة ليبيا.

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