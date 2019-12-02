شكرا لقرائتكم خبر عن نواب شمال وجنوب سيناء يتوجهون بالتقدير لرجال الجيش والشرطة لتضحياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه أعضاء مجلس النواب بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بهم ، بالتقدير والعرفان للقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة على التضحيات التي يبذلها رجالها في سبيل تطهير أرض سيناء من الإرهاب من خلال العملية الشاملة، وطلبوا تكثيف الزيارات الميدانية للوزراء إلى سيناء للتعرف على الأوضاع على الطبيعة وحل المشكلات.

وعرض نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء العديد من الموضوعات التى تُشكل مطالب عاجلة لهم لكلا المحافظتين، تهدفُ في معظمها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير سبل الحياة لأهالى سيناء، ودفع جهود التنمية هناك، ومن بينها مناشدة رئيس الوزراء مد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، والخاص بتقنين وضع اليد على المناطق الحدودية والمناطق النائية، تيسيراً على أهالي سيناء لاستكمال أوراقهم، وتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة منها، وحل مشكلة توفير وحدات سكنية للأهالي أو تخصيص أراض بديلة لهم، في ضوء توافر الأراضى الصحراوية بكثافة، وإعادة النظر فى تقدير أسعار الأراضى التى يتم تقنين أوضاعها، والعمل على سد عجز العمالة في قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية وغيرها، ورفع كفاءة خدمات المحمول في سيناء، وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك المختلفة وصيانتها باستمرار، والتوسع فى تركيب العدادات الكودية، إلى جانب إيجاد فرص أكبر للعمل والتشغيل لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

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