شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يفتتح 10 مشروعات جديدة بدمياط.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مدينة دمياط للأثاث أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة بالشرق الأوسط.. الرئيس يفتتح 10 مشروعات جديدة بدمياط.. «السيسى» يعطى إشارة البدء لمحطة محولات كهرباء شطا بتكلفة 427.3 مليون جنيه.. محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بـ1.365 مليار جنيه.. افتتاح المرحلة الثانية بإسكان دار مصر على مساحة 30 فدانا.. وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمحافظات الدلتا بـ430 مليون جنيه.





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