شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قطر ترفض حضور محامى مصرى جلسات محاكمة المهندس على سالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها .
المصادر أكدت لـ"الخليج 365"، أن قطر رفضت حضور محامي مصري جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 شهور لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلق لديه حيث لا يوافق ولم يرفض.
وتابعت المصادر، أنه بحسب نص القانون القطري يحق لمكتب المحاماة القطري الاستعانة بمحام أجنبي من خارج قطر من أي بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده ، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطري على الطلب.
ولفتت المصادر، إلى أن أسرة على سالم تريد حضور محامي مصري الجلسة المقبلة المقرر لها 26 ديسمبر، لأن الجلسة تم تحديدها للمرافعة عن على سالم وتقديم المذكرات الدفاع، مشيرة إلى أن أسرة على سالم تقدمت بطلب للسفارة المصرية وهي بدورها رفعته للقسم القنصلي بالخارجية القطرية ولكن لم يردوا عليها وذلك منذ شهر.
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