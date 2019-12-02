فيديو.. السيسى يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. والسفراء الـ9 الذين تسلم الرئيس السيسى أوراقهم هم: جوناثان كوهين - سفير الولايات المتحدة الأمريكية. نيلسون مانويل كوزمى – سفير جمهورية أنجولا. أنطونيو دى أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل. لواء طيار شيبا شومبياوندا – سفير جمهورية زيمبابوي. Advertisements سيرجيى تيرينتيف – سفير جمهورية بيلاروس. الفريد جاكوبا كاليسا - سفير جمهورية رواندا. محند صالح لعجوزى - سفير جمهورية الجزائر. رينوكا داميانتى راجابكسا - سفيرة جمهورية سريلانكا. هومر مافروماتيس - سفير جمهورية قبرص.

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