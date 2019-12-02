الكنيسة تصلى الجنازة على ضحايا سقوط حائط دير أبى فانا الأثرى

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شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس آفا فينى صلوات تجنيز ضحايا سقوط حائط دير أبى فانا الأثري
كما أقيمت صباح اليوم بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل القوصية صلوات تجنيز السيدة سميرة صبحى حنا والطفلين كاراس شنودة زكريا وتوماس شنودة عياد الذين رقدوا فى الرب صباح أمس بدير القديس آفا فينى بملوى إثر سقوط الحائط الغربى بسور الكنيسة الأثرية للدير عليهم.
وشارك فى الصلوات الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس آفا فينى والأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.
كما شارك فى التجنيز عددا من الآباء كهنة إيبارشيتى ملوى والقوصية ومن رهبان الدير المحرق ودير القديس آفا فينى، إلى جانب أعداد كبيرة من الشعب. والأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.
كما شارك فى التجنيز عددا من الآباء كهنة إيبارشيتى ملوى والقوصية ومن رهبان الدير المحرق ودير القديس آفا فينى، إلى جانب أعداد كبيرة من الشعب.
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