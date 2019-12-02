شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن تنظم حفل ختام دورى الأندية الاجتماعية بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى الحفل الختامى لدورى الأندية الاجتماعية والثقافية ، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة لتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى مسابقات دورى الأندية فى 15 نشاط تتنوع بين فنى ورياضى ودينى وأدبى وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاحتفالية تكريم 15 محافظة ونادى مركزى حيث فازت محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول والدرع العام يليها محافظة الاسكندرية بالمركز الثانى ومحافظة الاسماعيلية بالمركز الثالث بالإضافة الى نادى مصر القديمة المركزى

و بلغ عدد شباب الأندية ممن تقدموا للإشتراك بالمسابقات التى تم الاعلان عنها فى سبتمبر من العام الماضى مايقرب من 2000 شاب وفتاة وتمت تصفية الأعمال المقدمة من خلال 3 مراحل على مستوى المحافظات ثم القطاعات ثم على مستوى الجمهورية وقد أعلنت الوزارة عن فوز 174 شاب وفتاة من مختلف الأندية بـ 15 محافظة ويتم التكريم بمنح شهادات التقدير والدروع

وقد شمل الحفل فقرات دينية وغنائية وترفيهية يقدمها شباب من الأندية الموهوبين فنيا كما اقيم على هامش الاحتفالية معرض لعرض منتجات شباب الأندية من مشغولات جلدية وأركيت واكسسوارات ومشغولات يدوية

وتخدم الأندية الاجتماعية التى بلغ عددها 382 ناديا على مستوى الجمهورية الفئة العمرية من 15 الى 35 سنة ووصل عدد الشباب المشارك بها ما يقرب من 114 ألف شاب وفتاه وتعد أحد آليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب

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وتهدف هذه المسابقات التى تنظمها الادارة العامة للأندية للشباب الى العمل على تطوير العمل الشبابى واكتشاف وتنمية قدرات المبدعين من خلال الأنشطة المتنوعة وربطها بقضايا المجتمع كما تهدف الى جذب الشباب للأندية لتصبح مركزا لابداعاتهم فى مختلف المجالات

وتعتبر الأندية الاجتماعية والثقافية هى البيئة الحاضنة لهم لوقايتهم من الظواهر السلبية والتيارات الفكرية المضللة ولإشباع احتياجاتهم للإستفادة من قدراتهم للتعامل مع القضايا التى تمس حياتهم والمشاركة فى تحقيق تنمية المجتمع