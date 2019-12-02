صور.. التضامن تنظم حفل ختام دورى الأندية الاجتماعية بالجزيرة

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وتم خلال الاحتفالية تكريم 15 محافظة ونادى مركزى حيث فازت محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول والدرع العام يليها محافظة الاسكندرية بالمركز الثانى ومحافظة الاسماعيلية بالمركز الثالث بالإضافة الى نادى مصر القديمة المركزى
و بلغ عدد شباب الأندية ممن تقدموا للإشتراك بالمسابقات التى تم الاعلان عنها فى سبتمبر من العام الماضى مايقرب من 2000 شاب وفتاة وتمت تصفية الأعمال المقدمة من خلال 3 مراحل على مستوى المحافظات ثم القطاعات ثم على مستوى الجمهورية وقد أعلنت الوزارة عن فوز 174 شاب وفتاة من مختلف الأندية بـ 15 محافظة ويتم التكريم بمنح شهادات التقدير والدروع
وقد شمل الحفل فقرات دينية وغنائية وترفيهية يقدمها شباب من الأندية الموهوبين فنيا كما اقيم على هامش الاحتفالية معرض لعرض منتجات شباب الأندية من مشغولات جلدية وأركيت واكسسوارات ومشغولات يدوية
وتخدم الأندية الاجتماعية التى بلغ عددها 382 ناديا على مستوى الجمهورية الفئة العمرية من 15 الى 35 سنة ووصل عدد الشباب المشارك بها ما يقرب من 114 ألف شاب وفتاه وتعد أحد آليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب
وتهدف هذه المسابقات التى تنظمها الادارة العامة للأندية للشباب الى العمل على تطوير العمل الشبابى واكتشاف وتنمية قدرات المبدعين من خلال الأنشطة المتنوعة وربطها بقضايا المجتمع كما تهدف الى جذب الشباب للأندية لتصبح مركزا لابداعاتهم فى مختلف المجالات
وتعتبر الأندية الاجتماعية والثقافية هى البيئة الحاضنة لهم لوقايتهم من الظواهر السلبية والتيارات الفكرية المضللة ولإشباع احتياجاتهم للإستفادة من قدراتهم للتعامل مع القضايا التى تمس حياتهم والمشاركة فى تحقيق تنمية المجتمع
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