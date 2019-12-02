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ننشر جداول امتحانات الأزهر لصفوف النقل والشهادة للعام الدراسى الأول 2019-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائى والاعدادى والثانوى لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2019-2020 ،كما أعلن جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية ،حيث تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء 15 يناير بمادة القرآن الكريم ،وتختتم الامتحانات يوم الثلاثاء 21 يناير بمادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع ،فيما يبدأ طلاب الصف الثالث الابتدائى امتحاناتهم يوم الاثنين 23 ديسمبر بمادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية ،وتختتم يوم الخميس 26 ديسمبر بامتحان مادتى اللغة الانجليزية و المستوى الرفيع ز

 

كما يبدأ طلاب النقل الثانوى امتحانات نصف العام الدراسى يوم 30 ديسمبر وتختتم يوم 11 يناير ،فيما تبدأ أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 15 يناير وتختتم يوم الخميس 23 يناير 

 

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امتحان النقل للصف الثالث الابتدائى
امتحان النقل للصف الثالث الابتدائى

 

امتحان الشهادة الابتدائية
امتحان الشهادة الابتدائية

 

امتحان النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائى
امتحان النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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