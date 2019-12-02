شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الأزهر لصفوف النقل والشهادة للعام الدراسى الأول 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات صفوف النقل الابتدائى والاعدادى والثانوى لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2019-2020 ،كما أعلن جدول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية ،حيث تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء 15 يناير بمادة القرآن الكريم ،وتختتم الامتحانات يوم الثلاثاء 21 يناير بمادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع ،فيما يبدأ طلاب الصف الثالث الابتدائى امتحاناتهم يوم الاثنين 23 ديسمبر بمادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية ،وتختتم يوم الخميس 26 ديسمبر بامتحان مادتى اللغة الانجليزية و المستوى الرفيع ز

كما يبدأ طلاب النقل الثانوى امتحانات نصف العام الدراسى يوم 30 ديسمبر وتختتم يوم 11 يناير ،فيما تبدأ أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 15 يناير وتختتم يوم الخميس 23 يناير

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