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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الأزهر لصفوف النقل والشهادة للعام الدراسى الأول 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر
كما يبدأ طلاب النقل الثانوى امتحانات نصف العام الدراسى يوم 30 ديسمبر وتختتم يوم 11 يناير ،فيما تبدأ أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 15 يناير وتختتم يوم الخميس 23 يناير
امتحان النقل للصف الثالث الابتدائى
امتحان الشهادة الابتدائية
امتحان النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائى
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر جداول امتحانات الأزهر لصفوف النقل والشهادة للعام الدراسى الأول 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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