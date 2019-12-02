شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعقد حوار لحكماء المهنة لإيجاد حل لمشكلة نظام التكليف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت نقابة الأطباء، عددا من حكماء مهنة الطب، فى حوار مفتوح من بينهم الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق، وعضو مجلي النواب الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة، والدكتور منصور كباش نقيب أطباء أسوان، فى محاولة لإيجاد حل لمشكلة نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة.

وأكد الحاضرون، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير المنظومة الصحية بكاملها، وعلى أهمية توفير فرص للدراسات العليا والتدريب لجميع الخريجين، كما أكدوا على ضرورة التواصل بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، فيما يخص الأطباء والمنظومة الصحية، وشددوا على أهمية عقد لقاءات دورية بين النقابة وأعضاء لجنتى الصحة التعليم بمجلس النواب لمناقشة كيفية الدفع بالمنظومة الصحية للأمام ومناقشة كيفية تلبية حقوق الأطباء المشروعة .

وفى النهاية أوضح الحاضرون عدم إمكانية الحكم على النظام الجديد الذى تنوى وزارة الصحة تطبيقه على أطباء التكليف الجديد نظراً لعدم وجود أى مستند مكتوب يوضح تفاصيله .

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وقرروا ندب الدكتور مجدى مرشد، والدكتور منصور الكباش لعقد لقاء عاجل يجمع وزيرة الصحة مع وفد نقابى وبعض ممثلى شباب الأطباء، لوضع حلول للمشكلة القائمة لأطباء التكليف .