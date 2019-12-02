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الكنيسة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث إنهيار جدار بدير أبو فانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا حادث انهيار حائط الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوي بالمنيا، مما أدى لوفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين. 

 

وذكرت الطائفة في بيان لها اليوم،"ونصلي أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لأهالي الضحايا وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".

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كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، برقية عزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، جاء فيها: "نتقدم بخالص العزاء فى وفاة ضحايا حادث انهيار حائط الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوي بالمنيا، وأن يمنحكم الرب وشعب الكنيسة التعزية والسلام ".

 

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