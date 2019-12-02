شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث إنهيار جدار بدير أبو فانا والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت الطائفة في بيان لها اليوم،"ونصلي أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لأهالي الضحايا وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".
كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، برقية عزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، جاء فيها: "نتقدم بخالص العزاء فى وفاة ضحايا حادث انهيار حائط الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوي بالمنيا، وأن يمنحكم الرب وشعب الكنيسة التعزية والسلام ".
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