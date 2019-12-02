شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاما. كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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