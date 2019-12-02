شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر
كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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