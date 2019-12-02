شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للمرأة: عرض فيلم "بين بحرين" بكل فروع قصور الثقافة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن فيلم بين بحرين يناقش قضايا هامة وقدم صناعه مجهودا كبيرا لمدة عامين ليخرج بهذا الشكل .

وأضافت مرسى، خلال الحلقة النقاشية التى ينظمها المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، ضمن فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على فتح أبواب كل قصور الثقافة لعرض فيلم بين بحرين فى كل المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومى للمرأة.

ووجهت رئيسة المجلس القومى الشكر لكل القائمين على الفيلم خاصة الكاتبة مريم نعوم وأبطال العمل مؤكدة على ضرورة تكثيف العمل لاكتشاف مواهب الفتيات صغار السن من خلال ورش عمل للأطفال، مؤكدة أن الفيلم حصل على تكريم من كل العالم، و أن الفن هو أهم طريق لتغيير الثقافات .

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فيلم بين بحرين من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أمانى التونسى، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم قد نجح فى حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية حيث حاز على جائزتين فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية . كما حصد الفيلم جائزتى أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولى لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائى الدولي. وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات فى أوروبا.