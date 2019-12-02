شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة : ترسيب الدهون فى الشرايين يبدأ من سن المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن ترسيب الدهون فى شرايين القلب التاجية يبدأ من سن المراهقة وأغلب أسبابة هو نمط الحياة غير الصحى مثل قلة الممارسة الرياضية وتناول الطعام غير الصحى.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، لابد من المحافظة على الصحة العامة خاصة القلب لتجن الأزمات القلبية وتابعت: لابد من ممارسة الرياضة بشكل مستدام واتباع نمط حياة صحية ، مشيرة الى أن الدولة تعمل على توفير الكشف المبكر عن أمراض القلب والسكر بالمجان مع توفير العلاج مدى الحياة واجراء الجراحات المتعلقة بالقلب بالمجان ضمن مبادرة انهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة .