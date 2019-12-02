مكافحة المخدرات تداهم وكر "كيف ولاد الأكابر" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية تابعة لمكافحة المخدرات منزل عاطل اتخذه وكرا لترويج الكيف على عملائه بالجيزة.

وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، مفادها قيام "هيثم ي.م.ع" 36 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين (سلاح أبيض - ضرب) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا مسكنه وكرا لنشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشقة سكنه وبحوزته 143 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر، 4 حصوات وزنت 700 جرام، ميزان حساس، فرد خرطوش عيار 12 مم، هاتف محمول ومبلغ 1500 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ من حصيلة بيعها، والمقص والميزان لتجهيزها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.