محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشف خفير خصوصي مخطط 6 أشخاص كونوا عصابة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطق سقارة بالجيزة، وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهمين.
وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، بتنقيب مجهولين عن الآثار داخل منطقة سقارة.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع "جمعة. ع.س.أ" 65 سنة خفير خصوصي، أفاد بتردد أشخاص مجهولين لا يعلم بيانتهم على منزل مجاور لسكنه، واكتشافه تنقيبهم خلسة عن الآثار، وتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبطهم.
وانتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، وتم اقتياد المتهمين الستة (4 عمال - عاطلان) إلى إحدى المنشآت الشرطية للتحقيق.
بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر يقظة خفير توقع عصابة "الأشرار الستة" للتنقيب عن الآثار بسقارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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