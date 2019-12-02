حبس ٣ أشخاص بينهم ربة منزل لسرقتهم شقة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس ٣ أشخاص بينهم ربة منزل ٤ أيام، على ذمة التحقيقات لسرقتهم مبلغ مالي 13000 جنيه، ومشغولات ذهبية (سلسلة، خاتمين، حلق) من داخل شقة سكنية بذات المنطقة.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من "ه. م. ح"، 40 سنة، مدرسة بشارع مسجد الرحمن، منشية المدبح، طرة البلد بدائرة القسم، تفيد باكتشافها كسر باب شقتها، وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الشقة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ا. م. ا"، 20 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، والسابق اتهامه في قضية سرقة، و"أ. ج. م" 28 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان والسابق اتهامه في 6 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "مخدرات، سلاح أبيض" بإجمالي حبس 3 سنوات وشهر، و"ز. إ. س"، 34 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها في قضيتين آخرهما 7460 لسنة 2015 المعادي "آداب عامة" (صديقة الثاني).

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وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأمكنة المعدة لهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم صاحب محل البطل للمصوغات الذهبية الكائن شارع عبد الرحمن ـ دائرة قسم شرطة حلوان.

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي -المستولى عليه- على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واقتصار دور المتهمة الثالثة على تصريف المسروقات، وأقروا بارتكابهم حادثي سرقة من داخل مساكن بذات الأسلوب.