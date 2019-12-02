الداخلية: ضبط 8 مليارات جنيه بقضايا التهرب الضريبي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل وزارة الداخلية، شن حملاتها المختلفة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري والأمن الاقتصادي والتهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي على مدار شهر.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج؛ ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت عن ضبط 31 ألفًا و507 قضايا متنوعة منها 459 قضية بيع إسطوانات بوتجاز ومواد بترولية بالسوق السوداء بعدد 18 ألفا و583 إسطوانة بوتجاز، و813 ألفا و493 لتر مواد بترولية، وتقدر قيمة الغاز المدعم مليون و207 ألف و895 جنيه.

وتم ضبط 431 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء، بإجمالي 297 طنا و626 كيلو جرام سلع غذائية وتموينية، وضبط 55 قضية استيلاء على أموال الدعم بإجمالي 102 طن و24 كيلو جرام سلع مدعمة متنوعة.

Advertisements

وفي مجال قضايا التيار الكهربائي تم ضبط 311 ألفا و574 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بإجمالي متحصلات 231 مليون و709 آلاف و928 جنيهًا.

وفي مجال التهرب الضريبي والأموال العامة تم ضبط 6521 قضية بقيمة 8 مليارات و413 مليونًا و935 ألفًا و55 جنيها، و2 مليون و632 ألفًا و138 عملة أجنبية مختلفة.