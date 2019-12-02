الرئاسة تنشر فيديو تسلم السيسي أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 10 سفراءأجانب جدد. ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

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