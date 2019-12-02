الإفتاء تدشن هاشتاج "لا للانتحار" للتوعية بخطورة الظاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
دشنت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، هاشتاج لا للانتحار، للتوعية بخطورة الانتحار والتصدي لها.
وكتبت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بفيسبوك، " لا تحزن إذا مررت بلحظات الفشل، كنْ أقوى من أي هزيمة، وابدأ من جديد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾، #لا_للانتحار.
وانتشرت الفترة الماضية، بعض حالات الانتحار، وقفز شاب بكلية الهندسة بجامعة حلوان، السبت الماضي، من أعلى برج القاهرة، ولقي مصرعه في الحال
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