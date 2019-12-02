اتصالات مصر تشارك في معرض كايرو آي سي تي.. وتطلق تقنيات المدن الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - حازم متولي: نولي اهتماما خاصا لدعم المشاريع القومية الاستراتيجية من خلال تقنيات المدن الذكية

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تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ 23 تحت شعار "مصر الرقمية".

يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 الي 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.

تعرض الشركة في جناحها بالمعرض عددا من أهم وأحدث التقنيات التي تتميز بإحداث طفرة ذات مردود إيجابي في عالم التحول الرقمي والتي تقدمها اتصالات لأول في السوق المصري، جاء في مقدمتها مشاريع إدارة المدن الذكية وإدارة سلسلة التوريد مما يأتي تماشيا مع خطة مصر للتحول الرقمي.

وخلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجناح اتصالات مصر بالمعرض، استعرض المهندس/ حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر كيفية الاستفادة من حلول اتصالات مصر التكنولوجيا للمدن الذكية والتي يأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التكنولوجية تتضمن توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة – من كهرباء ومياه وغاز واصطفاف وإضاءة طرق ولوحات إعلانية وإدارة المخلفات – إلى خدمات مميكنة وذكية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الإدارة والتحكم، وتقديم الدعم الفني لمدة ٥ سنوات.

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يتم هذا من خلال وحدة تحكم المشغل المتكاملة والتي تشمل 5 مراحل بدءاً من شاشة إدارة الإنذارات والتحذيرات انتقالا إلى توقيع خرائطي لمواقع الشبكة ثم تطبيقات الفنيين والمواطن وصولا إلى شاشات التفاعل مع المواطنين.

وقدم جناح شركة اتصالات مصر مشروع إدارة سلسلة التوريد والذي يُطرح لأول مرة في السوق المصري. ويعمل المشروع على تعزيز التحول الرقمي من خلال ميكنة ومراقبة ورصد جميع مراحل سلسلة التوريد للشركات – والتي تخدم قطاعات الزراعة والتصنيع والتوزيع والتجزئة – وربطها بمنصة انترنت الأشياء، مما يؤدي إلى خفض التكلفة وتوفير الوقت والجهد، فضلا عن رفع الكفاءة.

في هذا الإطار، علق حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر على مشاركة الشركة المتميزة هذا العام قائلاً: " سعداء بالمشاركة في معرض كايرو آي سي تي والذي يعد من أكبر معارض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقليميا. ويعتبر المعرض فرصة مثمرة لتبادل الآراء والخبرات بين القطاع الخاص والعام حيث يهدف الي الخروج بآليات جديدة وتقديم حلول مبتكرة، فضلا عن تطوير العلاقات التجارية ونشر التوعية حول الحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها الشركات في مختلف المجالات."

وأضاف متولي قائلا: "نسعى إلى تطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة من خلال سعينا لنقل التجارب الناجحة عالميا للسوق المصري. ونستهدف هذا العام تسليط الضوء على دعم اتصالات مصر للمشاريع القومية الاستراتيجية من خلال تقديم تطبيقات حلول إنترنت الأشياء، جاء على رأسها تطبيقات المدن الذكية وإيجاد بدائل مبتكرة تُمكنا من لعب دور ريادي وفعال في الاستفادة من التكنولوجيا بشكل ملموس على الاقتصاد المصري، وهو ما يأتي متماشيا مع رؤية مصر 2030 والتي تحرص على تقديم أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الاتصالات تحقيقا للتحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة."

يذكر أن معرض كايرو اى سى تى انطلقت دورته الثالثة والعشرين يوم الأحد 1 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، وأكثر من 94,000 زائر، وبحضور ممثلين عالميين من 37 دولة، وأكثر من 5000 مسئول إعلامي.