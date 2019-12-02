"عبدالعال": مستعدون لتقديم خبراتنا في الزراعة إلى أشقائنا بجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - جوبا- (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، استعداد مصر لتقديم خبراتها الفنية إلى أشقائها في جنوب السودان في مختلف التخصصات الزراعية، مشددًا في الوقت ذاته على حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان واستتباب الأمن والأمان فيها.

وقال عبدالعال - في مستهل زيارته الرسمية لجنوب السودان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى-: "إن جنوب السودان بلد زراعي بامتياز وأن لدى مصر وجنوب السودان مصالح زراعية مشتركة"، مؤكدًا حرص مصر على تفعيل التعاون المصري - الجنوب سوداني في مجال الزراعة والأمن الغذائي في ضوء ما تمتلكه جنوب السودان من مساحات شاسعة للأراضي الخصبة وغير المستغلة.

وزار رئيس مجلس النواب مقر وزارة الزراعة بجنوب السودان ؛ حيث التقى والوفد المرافق له وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان أونيوتي أديجو بحضور نواب الوزير، مشيدًا بحفاوة استقبال الأشقاء في جنوب السودان.

وأبدى اهتمام مصر بنقل خبراتها الفنية في مجال الزراعة في مختلف التخصصات ذات الصلة للأشقاء في جنوب السودان والانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التجارية..معرباً عن اهتمام مصر بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين لإنشاء مزرعة نموذجية مُشتركة بجنوب السودان.

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كما عرض رئيس مجلس النواب نقل الخبرات المصرية إلى جنوب السودان في إنشاء وتنظيم المجالس السلعية في المحاصيل الزراعية.

من جانبه، رحب وزيرالزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان بزيارك الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له..مشيداً بالعلاقات المصرية التاريخية الوطيدة مع جنوب السودان.

وقدم أونيوتي أديجو عرضاً للفرص الاستثمارية في مجال الزراعة بالنظر لما تتمتع به التربة في جنوب السودان من خصوبة عالية ووفرة المياه كما استعرض التحديات التى تواجه الزراعة في جنوب السودان وأهمها الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب المستمر على مواجهة الآفات الزراعية والتى يحتاجونها.

وقال وزيرالزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان: "إن مصر طالما مدت يد العون وساعدت جنوب السودان"..مؤكداً احتياج جنوب السودان للخبرات المصرية في هذا المجال.