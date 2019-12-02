الحكومة تصدر اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء رقم 2914 لعام 2019، بشأن إصدار اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة المجلس.

ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يُعمل بأحكام اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء المرفقة، ونصت المادة الثانية من القرار، بأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 865 لعام 1999.

وجاء نص القرار كالتالي: