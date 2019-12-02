أخبار مصر | وزير القوى العاملة: البطالة انخفضت لـ7.5% في 2019.. ومصر لا يوجد بها عشوائيات..(حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: البطالة انخفضت لـ7.5% في 2019.. ومصر لا يوجد بها عشوائيات..(حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن عدد العمالة المصرية في العراق الآن قليل بسبب الأحداث الدائرة هناك، مؤكدًا أن الطلب على العامل المصري في العراق كبير جدًا ولكن سلامة العامل تأتي في المرتبة الأولى بالنسبا لنا.

وأضاف "سعفان" خلال حواره لبوابة "الخليج 365"، نسعى للتوسع في مجال الربط الإلكتروني مع البلدان العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم.

ونوه وزير القوى العاملة، إلى أن معدل البطالة انخفض لـ7.5% في العام الحالي، بعد أن كانت 13.2% في عام 2013، موكدًا بأن الدولة المصرية لا يوجد بها عشوائيات الآن.

وأكد أن الانتخابات التكميلية للجان النقابية ستجرى في نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

واليكم نص الحوار:-

موعد الانتخابات التكميلية وعلاقة منظمة العمل الدولية بالدولة المصرية؟



هناك نوع من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية، ويتمثل هذا التوافق في الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.

وقانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلى، ووفقا لهذا القانون بلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.

وتم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملًا فأكثر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وقمنا بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافي المباشر لدراسة كافة المشاكل التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين، وتم حتى الآن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التي تواجههم.

وتقدم 100 لجنة بشكوى للمنظمة، وقمنا بطلب أوراق تلك اللجان ودراستها، لتوفيق أوضاعها، وبالفعل تم إرسال أوراق لنحو 29 لجنة حتى هذه اللحظة، وتم فحصهم من قبل المعنيين بالوزارة، وتم الانتهاء من تأسيس نحو 13 من تلك اللجان، وجاري استكمال دراسة وفحص أوراق باقي اللجان المتبقية.

وبالنسبة لإجراء الانتخابات التكميلية، في أواخر شهر ديسمبر سيتم اتخاذ القرار المناسب والبدء في إجراءها للنقابات العمالية، وسوف تتم الانتخابات في كل لجنة بالمحافظة المخصصة، ثم الانتقال لأخرى.

متى يخرج قانون العمل الجديد للنور؟



المشروع تم الانتهاء منه بصورة كاملة بعد التحاور والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة وعقد لقاءات حوار مجتمعي مثمرة للاتفاق على نصوص وبنود القانون بالشكل الذي يسهم في تحقيق الحماية المطلوبة للعمال وتحقيق استقرار مناخ العمل والتوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج، وهو الآن في مجلس النواب للعرض على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي.

ماذا عن مشروع تعزيز التنافسية؟ وهل البطالة انخفضت في 2019؟



مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، وأن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع. مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، وأن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع. وبفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت في الحد من مشكلة البطالة ووصول معدلها إلي 7.5% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من (يناير - مارس) 2013، وأن الوزارة تستهدف تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في خفض مؤشرات البطالة في مصر.