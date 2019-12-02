أخبار مصر | ننشر جداول امتحانات الثانوية والإعدادية والابتدائية الأزهرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جداول امتحانات الثانوية والإعدادية والابتدائية الأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 20192020، ويشهد قطاع المعاهد الأزهر وجود مليونين و200 ألف طالب بقطاعات المعاهد كافة.



ودعا الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان له، طلاب الأزهر بالالتزام التام بمبادئ الأزهر الشريف، بالاعتماد على النفس وعدم الغش، مشيدا بالتغيير الجذري لثقافة الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية الأربعاء 15 يناير 2020 بالقرآن الكريم شفهيا، على أن تنتهى الثلاثاء 21 يناير باللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، وتبدأ معاهد الأزهر امتحانات الشهادة الإعدادية الأربعاء 15 يناير 2020 باللغة العربية والفقه، على أن تنتهي الخميس 32 يناير 2020 بالمستوى الرفيع والحاسب الآلي.



ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوية للعلوم الإسلامية الاثنين 30-12-2019 بالفقه والثقافة الإسلامية، على أن تنتهي امتحاناتهم السبت 11 يناير 2020 بالأدب والنصوص والمطالعة والحاسب الآلي.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوية للعلوم الإسلامية امتحاناتهم يوم الإثنين 30-12-2019 بالفقه والعروض والقافلة، على أن تنتهي امتحاناتهم السبت 11-1-2020 بالأدب والنصوص والمطالعة والحاسب الآلي.

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ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي قسم أدبي امتحاناتهم يوم الاثنين 30-12-2019 بالفقه وعلم النفس وتنتهي الامتحانات السبت 11-1-2020 بالمستوى الرفيع والحاسب الآلي.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي قسم أدبي امتحاناتهم يوم الاثنين 30-12-2019 بالفقه والعروض والقافية، وتنتهي الامتحانات السبت 11-1-2020 بالمستوى الرفيع والحاسب الآلي.



ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي قسم علمي امتحاناتهم يوم الاثنين 30-12-2019 بالفقه والجبر وحساب المثلثات، وتنتهي الامتحانات السبت 11-1-2020 بالمستوي الرفيع والحاسب الآلي.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي قسم علمي امتحاناتهم يوم الاثنين 30-12-2019 بمادتي الفقه والجبر، وتنتهي الامتحانات السبت 11-1-2020 بالمستوى الرفيع والحاسب الآلي.

