أخبار مصر | ننشر تفاصيل زيارة رئيس النواب لجنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل زيارة رئيس النواب لجنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور على عبدالعال والوفد المرافق له، بزيارة وزارة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، حيث التقوا مع أونيوتي أديجو وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان بحضور نواب الوزير، وذلك في مستهل زيارته الرسمية لجنوب السودان على رأس وفد برلماني.

وأشاد الدكتور على عبد العال خلال اللقاء، بحفاوة استقبال الأشقاء في جنوب السودان، مؤكدًا حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان واستتباب الأمن والأمان فيها، ومشيرًا إلى أن جنوب السودان بلد زراعي بامتياز وأن لدى مصر وجنوب السودان مصالح زراعية مشتركة، مؤكدًا على حرص مصر على تفعيل التعاون المصري – الجنوب سوداني في مجال الزراعة والأمن الغذائي في ضوء ما تمتلكه جنوب السودان من مساحات شاسعة للأراضي الخصبة وغير المُستغلة، مبديًا اهتمام مصر بنقل خبراتها الفنية في مجال الزراعة في مختلف التخصصات ذات الصلة للأشقاء في جنوب السودان والانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التجارية، وكذا اهتمام مصر بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين لإنشاء مزرعة نموذجية مُشتركة بجنوب السودان.

وعرض الدكتور على عبدالعال نقل الخبرات المصرية إلى جنوب السودان في إنشاء وتنظيم المجالس السلعية في المحاصيل الزراعية.

من جانبه، رحب أونيوتي أديجو وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان بالدكتور على عبدالعال والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات المصرية – الجنوب سودانية الوطيدة ذات الجذور التاريخية وقدم المسئول الجنوب سوداني عرضًا للفرص الاستثمارية في مجال الزراعة بالنظر لما تتمتع به التربة في جنوب السودان من خصوبة عالية ووفرة في الأراضي والمياه.

كما استعرض الوزير الجنوب سوداني التحديات التى تواجه الزراعة في جنوب السودان وأهمها الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب المستمر على مواجهة الآفات الزراعية والتى يحتاج الجنوبيون إلى الاستفادة منها، مضيفًا بأن مصر لطالما قدمت يد العون وساعدت جنوب السودان ومؤكدًا على احتياج جنوب السودان للخبرات المصرية في هذا المجال.