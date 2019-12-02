أخبار مصر | بـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى المطاعم الخاصة بالزمالك وذلك براتب 3000 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، 200 عضو حاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط، حتى سن 28 عاما، وذلك براتب يبدأ من 2400 جنيه لـ3000 جنيه، ويشترط المطعم التحدث باللغة الإنجليزية.

ويحتاج المطعم 200 فرد باريستا حاصلين على مؤهل فوق المتوسط، خبر سنة ويشترط اللغة الإنجليزية.

كما يطلب 200 فرد للعمل بوظيفة الدليفري، ويكون لدية دراجة نارية وذلك براتب 2000 جنيه.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع مدير الموارد البشرية الأستاذة رغدة أحمد حسين 27361335.

