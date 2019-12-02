أخبار مصر | علاء عابد يهنئ الإمارات باليوم الوطني الثامن والأربعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد يهنئ الإمارات باليوم الوطني الثامن والأربعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الاماراتية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وحكام الإمارات ولحكومة وبرلمان وشعب الامارات الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، مُعربًا عن أمله فى أن تستمر دولة الامارات العربية المتحدة فى دورها الرائد فى خدمة القضايا العربية والإقليمية والدول.

وأعرب "عابد"، عن تقديره واحترامه لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على ثقافات العالم وحضاراته سيرًا على نهج حكيم العرب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مُشيدًا بالتعاون الوثيق بين مصر والإمارات لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الامن القومى العربى والخليجى.

وقال عابد إن التعاون بين القاهرة وأبو ظبى يعتبرا نموذجا رائعا ومتفردا للتعاون الذى يجب ان يسود بين جميع الدول العربية خاصة ان هناك اتفاقا وتطابقا تاما بين وجهة نظر مصر والإمارات تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية.