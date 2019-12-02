أخبار مصر | "أسرار الطب الرياضي عبر العصور" محاضرة لمركز زاهي حواس ببيت السناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسرار الطب الرياضي عبر العصور" محاضرة لمركز زاهي حواس ببيت السناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الطب الرياضي عبر العصور"، مساء يوم الأربعاء في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

ويُلقي المحاضرة الدكتور مصطفى المنيري؛ استشاري الطب الرياضي، حيث تتناول المحاضرة جذور الطب الرياضي التي تمتد إلى العصور القديمة، حيث كان قدماء المصريين من أوائل الشعوب التي مارست الطب والرياضة، وسجّلوا ذلك على جدران المعابد والمقابر، والبرديات الطبية أيضًا، وعلى الرغم من الإيمان العميق للإغريق بقدرات "إيبوقراط"، فإنهم اعتبروا "إيمحتب" إله الطب.

ومع بزوغ الألعاب الأولمبية القديمة ظهر أول طبيب متخصص في علاج المصارعين "جالينيوس"، وعلى الرغم من توقف الألعاب الأولمبية القديمة لعدة قرون من قبل الرومان، فإن الأطباء المسلمين قد برعوا في هذا الفرع من فروع الطب، وعلى الأخص ابن سينا الذي أوضح دور الرياضة في علاج الأمراض وكذلك أهمية علوم التغذية والوظائف الحيوية لجسم الإنسان، ومع عصر النهضة وإعادة الألعاب الأولمبية الحديثة، لم يقتصر الطب الرياضي على علاج اﻹصابات الرياضية أو الوقاية منها، بل كان له دورًا كبيرًا في علاج كثير من الأمراض.