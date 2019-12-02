أخبار مصر | "حسب الله" يكرم الحاصل على المركز الأول لبطولة الكاراتية لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسب الله" يكرم الحاصل على المركز الأول لبطولة الكاراتية لذوي الاحتياجات الخاصة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، الطفل أحمد محمد عبد الله، والبالغ من العمر 10 سنوات، والحاصل على المركز الأول ببطولة القليوبية للكاراتيه رغم كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة، والفائز بالميدالية الذهبية في البطولة، بحضور المحاسب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية، والدكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة، والدكتور عصام سراج الدين رئيس اللجنة الرياضية

وتقدم الدكتور صلاح حسب الله، بخالص الشكر لأسرة الطفل على دعمه ومساندته في الحياة وتشجيعه على ممارسة الرياضة وحصوله على البطولة، قائلا للطفل أحمد: "أنت بطل وتعطي نموذجا رائعا للكبير قبل الصغير في التحدي ومواجهة الحياة"، مؤكدًا أن أحمد استطاع التغلب على إعاقته وممارسة أقوى الألعاب الرياضية والتي تحتاج للحركة وهي لعبة الكاراتية، واستطاع بإرادته وعزيمته وإصراره فى الحصول على المركز الأول للبطولة، وتابع:"أحمد يقدم نموذج لأي فرد في المجتمع يريد أن ينجح ويتقدم".