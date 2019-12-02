أخبار مصر | الأربعاء.. المستشار محمد عبد السلام يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. المستشار محمد عبد السلام يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية وأعضاء اللجنة، الأربعاء المقبل، أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بمكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء مع أعضاء اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية، مناقشة سبل التعاون بين اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية والجمعية العامة للأمم المتحدة في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية.

وكانت اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية قد أعلنت في اجتماعها الثاني الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أنها تقدمت بطلب للأمانة العامة للأمم المتحدة بإعلان يوم توقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وثيقة الأخوة الإنسانية في الثاني من فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوما دوليا للإخوة الإنسانية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماع حول حرية الأديان عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبتمبر الماضي، بوثيقة الأخوة الإنسانية، قائلا: إن "البابا فرنسيس والإمام الطيب وقعا شهادة مؤثرة عن الاحترام المتبادل"، وذلك في إشارة لوثيقة الأخوة الإنسانية.

