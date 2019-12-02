مصر | خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر مطلع، بأن الراقصة جوهرة تم ترحيلها إلى أوكرانيا على خلفية تداول الفيديوهات الإباحية لها مع زوجها العرفي.

وأضاف المصدر، أن الراقصة جوهرة توجهت إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية فور تداول الفيديوهات وسرقة الهاتف منذ 9 أيام، مشيرًا إلى أن المذكورة قررت بأن الفيديوهات متداوله لها، وتم إخطار مباحث الآداب والتي أكدت صحة الواقعة عقب إجراء التحريات.

وأشار المصدر، إلى أن قوة أمنية من مباحث الآداب ألقت القبض على الشاب الذي ظهر برفقتها في الفيديوهات بمنطقة مدينة نصر، وأكد أنه متزوج منها عرفيا وقدم وثيقة زواج عرفي إلى النيابة العامة والتي أمرت بإخلاء سبيله على ذمة الواقعة بكفالة مالية.

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