الكنيست يتسلم رسميا لائحة اتهام نتنياهو.. ويمثل أمام المحكمة قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، أفيحاى ماندلبليت اليوم الاثنين، رئيس الكنيست يولى أدلشتاين، نسخة من لائحة التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وتتضمن نسخة لائحة التهم كذلك أسماء شهود الاثبات ضد نتنياهو والمحكمة التى سيتم فيها تداول الملفات، والذى سيتم تقديم لائح الاتهام امام طاقمه القضائي.
يذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو سيكون مرغما على الظهور امام المحكمة قريبًا فى حال لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور امام المحكمة.
ومن أجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغى أن يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست فى تصويت على قرار كهذا، وهى اغلبية غير متوفرة حاليا.
وذكر المستشار القضائى للحكومة فى خطابه الرسمى إلى رئيس الكنيست، أنه يضع بين يديه نسخة عن التهم المزمع تقديمها أمام القضاء ضد رئيس الوزراء نتنياهو وذلك وفقا لقانون الحصانة الذى من المتوقع أن يسعى إلى استخدمه رئيس الوزراء نتنياهو فى حال تمكن من اقناع أكثر من نصف أعضاء الكنيست بوجوب منحه هذه الحصانة التى تجنبه الوقوف أمام القضاء طالما بقى فى منصبه.
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