روساتوم: "الضبعة" المحطة النووية الأكثر أمانًا فى العالم

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وأضاف سوسنين، خلال المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، أن مصر يوجد بها تشريعات تسمح لإنشاء محطة نووية على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه ليس من الصعب على أحفاد الفراعنة إنشاء محطة نووية تكون الأكثر أمانا على مستوى العالم.
وقال سوسنين، إن التصميم الذى سيتم إنشاء المحطة النووية به سيتم الاستعانة به فى جميع مشروعات روساتوم المستقبلية، لافتا إلى أن مفاعلات الضبعة تم تصميمها على مقاومة الأمطار والأعاصير، التى لم تتخذها فى الاعتبار من قبل وسيتم الأخذ بها مستقبلا.
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