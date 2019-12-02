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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لميس جابر تتحدث عن السياسة والإعلام والفن والحريات فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت ”الخليج 365” ندوة موسعة مع الدكتورة لميس جابر الكاتبة الكبيرة وعضو مجلس النواب، حول عدد من الأسئلة الشائكة فى ملفات الفن والإعلام والسياسة والحريات والتاريخ والبرلمان.
النائبة لميس جابر والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365
وتحدثت الكاتبة الكبيرة بكل صراحة فى كل هذه الملفات وملفات أخرى، تُنشر على صفحات ”الخليج 365” قريباً.
الدكتورة لميس جابر تحدثت عن تفاصيل خمس سنوات فى البرلمان وعلاقتها بالنواب، وكشفت سر عدم تفاعلها فى المجلس خلال الفترة الأخيرة، وعدم انخراطها فى كتابة المقالات، واشتبكت مع عدد من الأشخاص والنخبة والمثقفين.
لميس جابر وخالد صلاح
وكان للكاتبة لميس جابر حديث ساخن، عن الإعلاميين وبرامج التوك شو والأحزاب السياسية، وعن كتاب المقالات، ومفيد فوزى، والفن والدراما، ومسلسل ممالك النار، وعن مقارنات بين عصور من حكموا مصر، والرئيس السيسى، انتظروها قريباً على ”الخليج 365”.
الكاتبة الكبيرة لميس جابر
الكاتبة لميس جابر فى صالة الخليج 365
النائبة لميس جابر تتحدث عن تجربتها فى البرلمان
النائبة لميس جابر مع عدد من صحفيى الخليج 365
النائبة لميس جابر والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم
النائبة لميس جابر
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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